Madeleine Montberg RT @tagesschau: Nach Angriff auf jüdischen Laden: FBI nimmt Mann in New Jersey fest https://t.co/fgneouNTwm #NewJersey vor 20 Stunden Thüringer Allgemeine US-Bundesstaat New Jersey: Festnahme nach Angriff auf jüdischen Laden mit fünf Toten https://t.co/E9of8PRTfh vor 22 Stunden Alethe RT @SZ: Nach Angriff auf jüdischen Laden: FBI nimmt Mann in New Jersey fest https://t.co/0UgXbcHSJi vor 1 Tag Stephan Dreyse Nach Angriff auf jüdischen Laden: FBI nimmt Mann in New Jersey fest https://t.co/pQrwo8umC0 vor 1 Tag MORGENPOST / Politik Festnahme nach Angriff auf jüdischen Laden mit fünf Toten https://t.co/a8eF7a076m https://t.co/WpOOVizZli vor 1 Tag VVN-BdA Münster FBI nimmt Mann in New Jersey fest Nach dem Angriff auf einen jüdischen Laden hat das FBI einen Mann festgenommen, d… https://t.co/NisXHVsbKW vor 1 Tag