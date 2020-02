News von heute: Mindestens 15 Kinder sterben bei Brand von Waisenhaus in Haiti Bund bremst Ausbau des Elbe-Lübeck-Kanals +++ Mindestens 15 Kinder bei Brand in Waisenhaus in Haiti getötet +++ Schon zwei Bewerbungen von CDU-Mitgliedern für...

stern.de vor 5 Tagen - Politik