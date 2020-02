15.02.2020 ( vor 6 Tagen )



Die USA haben mit den Taliban in Afghanistan eine "Gewaltreduzierung" vereinbart, wie nun auch Pentagonchef Mark Esper bestätigt hat. Bereits am Montag soll sie beginnen. Die USA haben mit den Taliban in Afghanistan eine "Gewaltreduzierung" vereinbart, wie nun auch Pentagonchef Mark Esper bestätigt hat. Bereits am Montag soll sie beginnen. 👓 Vollständige Meldung