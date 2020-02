17.02.2020 ( vor 1 Tag )



Seit Ende November in Albanien die Erde bebte, warten die Betroffenen auf den Wiederaufbau - doch der wird teuer. Auf die heutige Geberkonferenz in Brüssel richten sich daher viele Hoffnungen. Von Srdjan Govedarica.