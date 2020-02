19.02.2020 ( vor 12 Stunden )



Mehr als 74.000 Menschen sind krank, mehr als 2000 an dem Coronavirus gestorben. Den Kliniken in China gehen die Blutkonserven aus. Einen Lichtblick gibt es für die "Diamond Princess". Die Qurantäne auf dem Kreuzfahrtschiff endet.