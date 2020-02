20.02.2020 ( vor 2 Stunden )



Ein Deutscher schießt in Hanau um sich. Zehn Menschen sterben, mehrere werden verletzt. Was steckt hinter der Ein Deutscher schießt in Hanau um sich. Zehn Menschen sterben, mehrere werden verletzt. Was steckt hinter der Gewalttat ? Viele Fragen bleiben zunächst unbeantwortet. 👓 Vollständige Meldung