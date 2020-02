21.02.2020 ( vor 16 Stunden )



In der Konfrontation zwischen der Türkei und In der Konfrontation zwischen der Türkei und Russland in der syrischen Provinz Idlib erhöht Moskau den Druck auf Ankara. Die russische Regierung warf dem Natomitglied erstmals öffentlich vor, militante Gruppen in Idlib direkt zu unterstützen. Dennoch hält die türkische Regierung an ihrem Ziel fest, sich mit ihrer Militärpräsenz in der syrischen Provinz ein Mitspracherecht bei Entscheidungen über Idlibs und Syriens Zukunft zu ertrotzen. Wegen des Konflikts mit Russland wandte sich Ankara hilfesuchend an Deutschland und Frankreich. Die militärischen Spannungen verschlimmern zugleich das Leid von fast einer Million Flüchtlingen. Obwohl die Türkei in Syrien die Gegner von Baschar al Assad ... 👓 Vollständige Meldung