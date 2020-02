#MeTwo-Initiator: “Wir sind nirgendwo mehr sicher” – Ali Can über die Folgen des Anschlags in Hanau NSU, Halle, Hanau: Wie verändert rechte Gewalt das Leben von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland? Im stern-Interview spricht Ali Can über Angst...

stern.de vor 1 Tag - Wirtschaft