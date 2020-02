28.02.2020 ( vor 4 Stunden )



Problemlos ist der VfL Wolfsburg in die nächste Runde der Europa League gestürmt. Nach dem 2:1 im Hinspiel zu Hause schlugen die Niedersachsen Malmö FF auch in Schweden - diesmal sogar mit einem klaren 3:0.