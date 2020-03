Reaktionen zu Schmähungen - Bundesliga-Solidarität mit Hopp: "Ein trauriger Höhepunkt" Sinsheim/Berlin (dpa) - Hass-Plakate in Sinsheim und Köln, Schmähgesänge in Dortmund. Die wiederholten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp, den 79 Jahre alten...

t-online.de vor 1 Tag - Sport





Hoffenheim vs. FC Bayern: Hass-Plakat gegen Hopp: So reagierten die Mannschaften Das 6:0 der Bayern in Hoffenheim geriet durch Beleidigungen gegen Dietmar Hopp zur Nebensache. Beide Mannschaften setzten ein Zeichen.

Berliner Morgenpost vor 1 Tag - Sport