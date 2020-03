02.03.2020 ( vor 7 Stunden )



Tausende Menschen harren an der Tausende Menschen harren an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei aus. Sie hoffen, es in die EU zu schaffen, doch die griechische Regierung will sie nicht einlassen. Die Verzweiflung wächst. Von Karin Senz. 👓 Vollständige Meldung