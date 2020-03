02.03.2020 ( vor 5 Tagen )

Die Thüringer AfD schickt ihren Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke in die Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Das teilte die Fraktion in Erfurt mit. Höcke tritt damit gegen den Linke -Politiker Bodo Ramelow an.