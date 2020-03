Sekhmet RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 3 Tagen RoSchCa 🚴‍♂️🚶‍♂️🚌🚂🇨🇱 #MehrPlatzfuersRad RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 3 Tagen Klarlack RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 4 Tagen Roland Beckhaus RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 4 Tagen Niklaus Urweider RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 4 Tagen Deutsche Umwelthilfe RT @tho_fischer: Wärmster Winter in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Durchschnittstemperatur zwischen Dez.19 & Feb.20 um 3,4 Grad über der… vor 4 Tagen