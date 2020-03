05.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Es muss nicht immer beleidigend und dumpf sein. In dieser Woche war der Protest der Fans gegen die Verbände konkreter, kreativer und lyrischer. Ein Blick in die Kurven Es muss nicht immer beleidigend und dumpf sein. In dieser Woche war der Protest der Fans gegen die Verbände konkreter, kreativer und lyrischer. Ein Blick in die Kurven 👓 Vollständige Meldung