Comedy-Tipp: Ilja Richter: Licht aus, Spot(t) an im Lichtspielhaus Der einstige ZDF-„Disco“-Moderator Ilja Richter gastiert mit seiner Hommage an Karl May erstmals beim Kabarett-Fest. „Licht aus, Spot(t) an!“ könnte es...

abendblatt.de vor 4 Tagen - Top