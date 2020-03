09.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Discounter Aldi verkauft in einer Sonderaktion Artikel zum Desinfizieren. Kunden nehmen dafür sogar Wartezeiten in Kauf. Der Discounter Aldi verkauft in einer Sonderaktion Artikel zum Desinfizieren. Kunden nehmen dafür sogar Wartezeiten in Kauf. 👓 Vollständige Meldung