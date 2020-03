09.03.2020 ( vor 11 Stunden )



Dortmund wird am Mittwoch in der Champions League bei Paris Saint-Germain vor leeren Borussia Dortmund wird am Mittwoch in der Champions League bei Paris Saint-Germain vor leeren Rängen spielen müssen. Frankreich untersagte wegen des Coronavirus alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen. 👓 Vollständige Meldung