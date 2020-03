09.03.2020 ( vor 10 Stunden )



In Nordrhein-Westfalen sind erstmals zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Beide Personen waren sehr alt und hatten Vorerkrankungen. In Nordrhein-Westfalen sind erstmals zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Beide Personen waren sehr alt und hatten Vorerkrankungen. 👓 Vollständige Meldung