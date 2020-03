11.03.2020 ( vor 8 Stunden )



Der ehemalige Filmproduzent Weinstein ist wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung in zwei Fällen von einem Gericht in New York zu 23 Der ehemalige Filmproduzent Weinstein ist wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung in zwei Fällen von einem Gericht in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Verteidigung kündigte bereits an, in Revision gehen zu wollen. 👓 Vollständige Meldung