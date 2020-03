Nach umstrittenen Videos: RTL schmeißt Xavier Naidoo raus Die Veröffentlichung von Videos, in denen Xavier Naidoo fremdenfeindliche Textzeilen singt und über die "Wir sind mehr"-Initiative herzieht, hat Konsequenzen:...

n-tv.de vor 6 Stunden - Welt Auch berichtet bei • Focus Online



Rassismus: Nazi-Rhetorik: Xavier Naidoo hetzt in Video gegen Flüchtlinge - so erklärt sich der Sänger Im Netz kursiert derzeit ein Video von Xavier Naidoo, in dem sich der Musiker rassistischer Sprache und Motiven bedient. Dafür erntet der Musiker, der in der...

stern.de vor 10 Stunden - Leben