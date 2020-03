13.03.2020 ( vor 1 Stunde )



Nun also auch in Deutschland: Das Saarland schließt als erstes Bundesland wegen des Coronavirus Nun also auch in Deutschland: Das Saarland schließt als erstes Bundesland wegen des Coronavirus Schulen und Kitas . Die Maßnahme gilt ab Montag. Weitere Länder dürften dem Verstoß folgen. 👓 Vollständige Meldung