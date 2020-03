13.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Auch der höchste Berg der Welt ist nicht vor dem Corona-Virus sicher: Die Regierung Nepals untersagte deshalb alle Expeditionen. In Österreich werden Skigebiete geschlossen, und in Spanien gibt es erstmals eine Auch der höchste Berg der Welt ist nicht vor dem Corona-Virus sicher: Die Regierung Nepals untersagte deshalb alle Expeditionen. In Österreich werden Skigebiete geschlossen, und in Spanien gibt es erstmals eine Sperrzone . Ein Überblick. 👓 Vollständige Meldung