13.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Fast ein Jahr war die WikiLeaks-Informantin in Beugehaft. Ein US-Bundesgericht ordnete nun ihre sofortige Freilassung an, ihre Aussage sei nicht mehr notwendig.