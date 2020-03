13.03.2020 ( vor 6 Stunden )



In der Coronavirus- In der Coronavirus- Krise will die Regierung Unternehmen mit milliardenschweren Liquiditätshilfen unterstützen. Das haben Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier bekannt gegeben. Verstaatlichungen werden explizit nicht ausgeschlossen. 👓 Vollständige Meldung