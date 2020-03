15.03.2020 ( vor 10 Stunden )



In In Tübingen forscht die Firma CureVac mit Hochdruck an einem Corona- Impfstoff , die Rechte daran wollen sich einem Medienbericht zufolge aber die USA exklusiv sichern. Die Bundesregierung versuche offenbar, das zu verhindern. 👓 Vollständige Meldung