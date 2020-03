18.03.2020 ( vor 18 Stunden )



In diesem Jahr wird es wegen der Coronavirus- In diesem Jahr wird es wegen der Coronavirus- Pandemie keinen Eurovision Song Contest geben. Der ESC in Rotterdam, der für Mitte Mai geplant war, wurde abgesagt. Das teilte die Europäische Rundfunkunion als Organisator mit. 👓 Vollständige Meldung