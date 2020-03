24.03.2020 ( vor 4 Stunden )



In Spanien bleibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus dramatisch hoch. Die Behörden alarmiert auch die Lage in Altersheimen, und in Madrid muss Ersatz für die Leichenhalle gesucht werden. In Spanien bleibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus dramatisch hoch. Die Behörden alarmiert auch die Lage in Altersheimen, und in Madrid muss Ersatz für die Leichenhalle gesucht werden. 👓 Vollständige Meldung