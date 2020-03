26.03.2020 ( vor 1 Stunde )



Globale Zusammenarbeit, um die Corona-Krise zu überwinden - darum ging es den G20-Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz. Am Ende sagten sie Investitionen von fünf Billionen Dollar zu.