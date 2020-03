Merkel und EU-Kollegen beraten weiter über gemeinsamen Kampf Zwei Mal haben die EU-Staats- und Regierungschefs sich in der Coronakrise schon per Video zusammengeschaltet. Am Donnerstag ist es wieder so weit. Wie viel...

Augsburger Allgemeine vor 5 Tagen - Politik Berliner Morgenpost Auch berichtet bei • stern.de



Bürgerräte beraten Regierung beim Klima: Klimaschutz vom Volk empfohlen Wie wird Großbritannien klimaneutral? Die Regierung lässt sich von repräsentativen „Bürgerräten“ beraten. Die fordern: weniger Autos und mehr Solar....

taz vor 1 Woche - Leben