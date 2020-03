Über 2100 Tote in den USA: Trump hält Quarantäne nicht für nötig In den USA breitet sich das Coronavirus ungebremst aus. Allein New York hat mittlerweile über 800 Tote zu beklagen. Quarantäne-Überlegungen sind aber fürs...

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt Auch berichtet bei • wiwo.de