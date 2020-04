Seidel-Stiftung berät über Aberkennung von Preis an Orban Der Vorstand der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung will über eine Aberkennung des Franz Josef Strauß-Preises an Ungarns Regierungschef Viktor Orban beraten. "Ich...

t-online.de vor 3 Stunden - Politik