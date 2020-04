Niki RT @zeitonline: Weil Viktor #Orbán nun per Dekret in #Ungarn regieren darf, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der #Leyen die ungaris… vor 14 Minuten Andreas Grunewald RT @zeitonline: Weil Viktor #Orbán nun per Dekret in #Ungarn regieren darf, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der #Leyen die ungaris… vor 59 Minuten süray RT @dw_deutsch: Regierungschef Viktor Orban hatte sich am Montag weitreichende und zeitlich unbegrenzte Rechte gesichert und dies mit dem K… vor 1 Stunde Wolfgang Becker RT @dw_deutsch: Regierungschef Viktor Orban hatte sich am Montag weitreichende und zeitlich unbegrenzte Rechte gesichert und dies mit dem K… vor 2 Stunden Dr.Axel Röpke RT @zeitonline: Weil Viktor #Orbán nun per Dekret in #Ungarn regieren darf, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der #Leyen die ungaris… vor 2 Stunden matthes RT @dw_deutsch: Regierungschef Viktor Orban hatte sich am Montag weitreichende und zeitlich unbegrenzte Rechte gesichert und dies mit dem K… vor 2 Stunden