Cornelia ob der Ache RT @bazonline: Das der Regierung vorbehaltene Notrecht darf nicht zum Normalzustand werden. Auch nicht in der Krise. Ein Kommentar. https:/… vor 21 Minuten Basler Zeitung Das der Regierung vorbehaltene Notrecht darf nicht zum Normalzustand werden. Auch nicht in der Krise. Ein Kommentar. https://t.co/YkWkhrm2SO vor 41 Minuten Amaruq RT @DrKissler: "Verhältnismäßigkeit und Revidierbarkeit machen demokratische Entscheidungen aus. Je härter der Eingriff in die Grundrechte… vor 56 Minuten Nicola Crow Es darf aber nicht sein, dass die Abgeordneten das Handeln so stark aus der Hand geben. Das Parlament ist doch der… https://t.co/ZmW2q03WKN vor 2 Stunden Oliver Luksic RT @DrKissler: "Verhältnismäßigkeit und Revidierbarkeit machen demokratische Entscheidungen aus. Je härter der Eingriff in die Grundrechte… vor 2 Stunden Silvana Fischer RT @DrKissler: "Verhältnismäßigkeit und Revidierbarkeit machen demokratische Entscheidungen aus. Je härter der Eingriff in die Grundrechte… vor 4 Stunden