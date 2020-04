Thomas Böttiger @ home RT @t4future_de : Wenn man dieses Drama sieht, kommt einem der Fall @HGMaassen in den Sinn. Nur mit vertauschten Rollen. Checks and balances… vor 7 Minuten

teachers for future Germany Wenn man dieses Drama sieht, kommt einem der Fall @HGMaassen in den Sinn. Nur mit vertauschten Rollen. Checks and b… https://t.co/EX8vzYslOM vor 14 Minuten