Corona-Krise: Opernstars melden sich aus der sozialen Isolation Das Kulturleben steht still in Zeiten von Corona, zumindest in der analogen Welt. Digital aber tut sich einiges. Das zeigt sich, wenn man einen Blick auf die...

Deutsche Welle vor 6 Stunden - Kultur Auch berichtet bei • t-online.de



Grand National entzweit die Gemüter Am Samstag hätte in Aintree bei Liverpool das ebenso berühmte wie berüchtigte Grand National über die Bühne gehen sollen. Doch die Coronavirus-Pandemie hat...

ORF.at vor 4 Tagen - Sport





Zukunftspläne: Rihanna wünscht sich viele Kinder Rihanna zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt. In den nächsten zehn Jahre möchte sich die 32-Jährige einen anderen Wunsch erfüllen.

stern.de vor 6 Tagen - Wirtschaft



70 Prozent Gehaltsverzicht! Messi mit spitzer Botschaft Lionel Messi hat als Kapitän des FC Barcelona die Mutmaßungen über einen vermeintlichen Widerstand seiner Mannschaft gegen Gehaltskürzungen aufgrund der...

WorldNews vor 1 Woche - Top





Hier kommen Ärzte und Pfleger zu Wort - „Verängstigt und aufgeregt zugleich“: So erlebt ein Corona-Pfleger die Lage in London Das Coronavirus stellt Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland, Europa und der Welt vor bisher unbekannte Herausforderungen. In manchen Ländern sind die...

Focus Online vor 1 Woche - Gesundheit



Im Würgegriff der Corona-Krise: Warum die Autoindustrie überleben wird Einen derartig verheerenden Einbruch wie derzeit, quer durch die gesamte Wirtschaft, hat die Welt noch nie zuvor gesehen. Autohersteller gehören zu denen, die...

n-tv.de vor 1 Woche - Wirtschaft