10.04.2020 ( vor 14 Stunden )



Angeln darf man noch trotz Corona. Friedhelm Zilian macht das seit über 40 Jahren. Auf den See gucken, Ruhe haben. Das reicht ihm, sagt er. Was am Angeln so toll ist. Angeln darf man noch trotz Corona. Friedhelm Zilian macht das seit über 40 Jahren. Auf den See gucken, Ruhe haben. Das reicht ihm, sagt er. Was am Angeln so toll ist. 👓 Vollständige Meldung