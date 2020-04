TV-Programm in Corona-Zeiten: Fußball aus der Konserve: "Wie eine Art Drogen-Ersatz"

Fußballmagazin 11 Freunde: "Eine Art Selbsthilfegruppe" Das Magazin "11 Freunde" wird 20 Jahre alt. Ein Gespräch über die Anfänge im Copyshop, die Frage, was gerade falsch läuft im Fußball und den großen Entzug...

sueddeutsche.de vor 3 Tagen - Top





Frauen am Herd? Die Wahrheit sieht doch ganz anders aus Es gibt die Befürchtung, dass die Krise die Frauen zurück an Herd und Wickeltisch befördert. Dass sie in diesen Tagen eine Art Rückschritt vollziehen. Doch...

Welt Online vor 6 Tagen - Wirtschaft