Jens Hilgenberg "Pauschale, aus #Steuergeld finanzierte Kaufbeihilfen sind der falsche Weg. Die Vergabe öffentlicher Gelder muss an… https://t.co/tRcvepQSQT vor 13 Minuten Jan Hauser Was für Staatsprämiengeld soll das schon wieder werden? Es gibt doch noch die E-Autoprämie... Oder? @stephanweil… https://t.co/ebuP9T0NJV vor 41 Minuten Thomas Steinmüller Mottenkiste 2.0 - aber bei der Gelegenheit weise ich gerne darauf hin, dass die Autoindustrie nach der letzten Kris… https://t.co/kwvEtrX502 vor 49 Minuten FAZ Finanzen Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil regt eine Abwrackprämie für Autos an, um die Autoindustrie zu s… https://t.co/B2ft9rsbJx vor 54 Minuten FAZ Wirtschaft Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil regt eine Abwrackprämie für Autos an, um die Autoindustrie zu s… https://t.co/Ladi6qpMw3 vor 54 Minuten FAZ Gesellschaft Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil regt eine Abwrackprämie für Autos an, um die Autoindustrie zu s… https://t.co/LTNkuR4oiu vor 54 Minuten