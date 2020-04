15.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Es wird debattiert bis zum Schluss: Was wäre der klügste Weg, um den Alltag in der Corona-Krise wieder anlaufen zu lassen? Heute beraten Es wird debattiert bis zum Schluss: Was wäre der klügste Weg, um den Alltag in der Corona-Krise wieder anlaufen zu lassen? Heute beraten Merkel und Ministerpräsidenten. 👓 Vollständige Meldung