Corona-Maßnahmen: Diese Lockerungen gelten ab dem 20. April 01:51 In ganz Deutschland werden die Corona-Maßnahmen gelockert. So dürfen Geschäfte mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen. Was sich sonst noch ändert, erfahren Sie hier.