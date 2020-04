19.04.2020 ( vor 11 Stunden )



In dem überfüllten Camp hat die Polizei nach Krawallen Tränengas eingesetzt. Zuvor war eine Frau gestorben – offenbar an einer Infektion. In dem überfüllten Camp hat die Polizei nach Krawallen Tränengas eingesetzt. Zuvor war eine Frau gestorben – offenbar an einer Infektion. 👓 Vollständige Meldung