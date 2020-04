20.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Novartis darf in den USA den Wirkstoff Hydroxychloroquine an Covid-19-Patienten testen. US-Präsident Novartis darf in den USA den Wirkstoff Hydroxychloroquine an Covid-19-Patienten testen. US-Präsident Donald Trump preist das Medikament seit Wochen als Heilmittel an. 👓 Vollständige Meldung