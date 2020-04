22.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Wir glaubten an Fortschritt, weil wir plötzlich zu Hause Wir glaubten an Fortschritt, weil wir plötzlich zu Hause arbeiten durften. Inzwischen wissen wir: Am schönsten ist es im Büro 👓 Vollständige Meldung