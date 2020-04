@PIPO124567 😷 RT @MarianBracht: „Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit: Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihr… vor 2 Tagen Susle RT @CarinaZucchera: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 23. April 2020 https://t.co/Ek78povzCf vor 5 Tagen Carina Winter Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 23. April 2020 https://t.co/Ek78povzCf vor 6 Tagen Welthungerhilfe "Für die Bundesregierung ist die Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas immer ein Schwerpunkt, und in der… https://t.co/eIJmmsYNxe vor 6 Tagen Björn Bowinkelmann RT @zeitonline: Bundeskanzlerin Angela #Merkel hat das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Lockerung der seit Mitte März geltenden Besc… vor 6 Tagen Thomas Schmidt RT @MarianBracht: „Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit: Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihr… vor 1 Woche