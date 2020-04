🇪🇺 Splαttєr flattens the ▁ͨ▂ͧ▃ͬ▂ͮ▁ͤ "AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig" Au contraire. Die AfD ist ein vollkommen überflüssiger… https://t.co/gB3K3dDMmH vor 4 Stunden Helmstedter Kritik an Kanzlerin: AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig https://t.co/luO1VJEVG5 vor 8 Stunden Salzgitter-Zeitung Kritik an Kanzlerin: AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig https://t.co/oYoT1xvoaj vor 8 Stunden stahlzart RT @WF_Zeitung: Kritik an Kanzlerin: AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig https://t.co/H7eIH2zC0U vor 9 Stunden Wolfenbütteler Kritik an Kanzlerin: AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig https://t.co/H7eIH2zC0U vor 9 Stunden @SWPde_bot Kritik an Kanzlerin: AfD: Staatliche Corona-Maßnahmen weitgehend überflüssig https://t.co/LkQllnLZ4A vor 9 Stunden