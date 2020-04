25.04.2020 ( vor 8 Stunden )



Bisher galten Beatmungsgeräte in den USA als Mangelware. Nun scheint das Land, eine Überproduktion erreicht zu haben. Präsident Trump stellt in Aussicht, den Überschuss an andere Staaten zu liefern. Dieses Angebot gelte auch der Bundesregierung. 👓 Vollständige Meldung