25.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Zurück in alte Muster: Wie konservativ Politik wirklich ist, zeigt sich daran, wie sie die Interessen von Frauen in Krisenzeiten behandelt. Zum Beispiel in Österreich Zurück in alte Muster: Wie konservativ Politik wirklich ist, zeigt sich daran, wie sie die Interessen von Frauen in Krisenzeiten behandelt. Zum Beispiel in Österreich 👓 Vollständige Meldung