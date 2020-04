"Geist des Ramadan" soll Libyen helfen

Eine Corona-App soll helfen, Ansteckungsketten aufzuzeigen – gleichzeitig aber den Datenschutz wahren. Mehrere Firmen arbeiten dafür in einem Konsortium...

Trotz Corona-Krise schickt Deutschland hunderte Soldaten nach Libyen. Die Bundeswehr soll in einer EU-Mission die Einhaltung des UN-Waffenembargos überwachen....