27.04.2020 ( vor 19 Stunden )



Die Kunst über die Corona-Krise hat unterschiedliche Gestalt. Das zeigt die KünstlerKolonie aus Wilmersdorf in dem „Kunst-Blog in Corona-Zeiten“. Die Kunst über die Corona-Krise hat unterschiedliche Gestalt. Das zeigt die KünstlerKolonie aus Wilmersdorf in dem „Kunst-Blog in Corona-Zeiten“. 👓 Vollständige Meldung