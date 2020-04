Covid-19 News: Friedrich Merz: "Die Stimmung kippt" Friedrich Merz spricht sich für eine "behutsame Lockerung" der Corona-Maßnahmen aus, da die Stimmung in der Bevölkerung seiner Meinung nach umschwingt. Alle...

Mehr als 200 rumänische Arbeiter in Schlachthof mit Covid-19 infiziert Hunderte Arbeiter eines Schlachthofes in Birkenfeld sind laut der Regierung in Bukarest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Rund 500 der Beschäftigten...

Gesundheit: Neue Corona-Fälle nach illegaler Grillparty in Nordfriesland Nach einer Grillparty im Kreis Nordfriesland haben sich mehrere Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Drei der sieben Gäste wurden bereits...

Nach Corona-Infektion: Tom Hanks spendet Blut für Impfstoff Tom Hanks ist einer der ersten Prominenten, die sich mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen sind er und seine Frau wieder genesen. Jetzt spendet der...

WHO und Staatschefs bündeln Kräfte gegen Coronavirus Weltweit haben sich mehr als 2,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die WHO will nun mit zahlreichen Staaten zusammen die Suche nach Medikamenten...

News zur Coronavirus-Pandemie im Live-Ticker - Nach Urteil: Tschechien hebt alle Ausgangsbeschränkungen ab morgen überraschend auf Die Coronavirus-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem: Deutlich mehr als zwei Millionen Menschen sind weltweit bereits mit dem Virus infiziert – 150.012...

